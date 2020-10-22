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Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве пытались подкупить избирателей – полиция открыла уголовное производство

В Николаеве пытались подкупить избирателей — полиция открыла уголовное производство

В Николаеве пытались подкупить избирателей — полиция открыла уголовное производство
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22 октября во время мониторинга социальной сети Facebook была обнаружена информация с видеозаписью, на которой неизвестные за денежное вознаграждение предлагают людям принять участие в мероприятиях политической партии, а также передают деньги.

Об этом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

По факту публикации следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УК «Предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождающееся предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах ».

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

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Алина Сидорова

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