Во вторник, 16 марта, в горисполкоме прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, где приняли ряд решений, касающихся усиления карантина в Николаеве. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

В связи с осложнением эпидемической ситуации комиссия приняла решение об увеличении количества койко-мест в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусом их количество увеличат на 95. Дополнительные места появятся в 3 учреждениях: больницах № 3 и № 5, а также роддоме № 1. Гродская власть обратится к руководству области с просьбой передать в городские больницы кислородные концентраторы, которые не используются.

Также решили обратиться к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10:00 утра, что должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и предупредить скопление людей на остановках.

Комиссия официально вынесла решение о переходе внешкольных и общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение с 17 марта. Исключение — ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.

Кроме того, из-за обострения эпидемической ситуации в ближайшее время в Николаеве должны актуализировать перечень работников предприятий критической инфраструктуры с целью подготовки пропусков для проезда в общественном транспорте. Сейчас дополнительные транспортные ограничения, а также пассажирские перевозки по пропускам не вводятся, но горожане должны быть к этому готовы.