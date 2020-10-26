26 октября мэр Николаева Александр Сенкевич встретился с представителями отрасли культуры, общественного питания и дошкольных образовательных учреждений города. Во время встречи речь шла о работе в условиях карантина.

Напомним, что на днях горожане, занятые в данных сферах городского хозяйства, публично обратились к руководителям Николаева и области с просьбой о помощи. С понедельника, 26 октября, Государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС в Николаеве установлена «красная» зона эпидемиологической опасности. Существенные ограничения коснулись нескольких десятков тысяч николаевцев, которые сейчас под угрозой потери работы.

По словам заведующего отделом музыкального искусства эстрады МКММ, президента МОЕГО «Николаевский ДЖАЗ-Клуб» Владимира Алексеева, подготовлено совместное официальное обращение от представителей сфер культуры и общественного питания. В письме изложены следующие предложения:

— разрешить проведение массовых мероприятий, в том числе, спектаклей, концертов, фестивалей, выставок или экспозиций, киносеансов в кинотеатрах и учреждениях культуры города и области всех форм собственности по заполняемости не более 50% от количества мест, где организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции ;

— разрешить проведение культурных мероприятий на открытых уличных площадках с ограниченной территорией из расчета 1 человек на 5 кв. метров;

— разрешить проведение мероприятий, в том числе, конференций, банкетов, корпоративных мероприятий и т.д. в развлекательных заведениях, в том числе, заведениях общественного питания области и города всех форм собственности, с наполняемостью не более 50% мест, где организатор обеспечивает соблюдение физической дистанции и санитарных требований;

— позволить заведениям общественного питания работать до 22 часов.

— Мы ничего нового не придумывали, — говорит Владимир Алексеев. — Просим разрешения работать, как и раньше, когда выполнялись все санитарные нормы. И это подтверждали правоохранительные органы во время проверок. Ни у одного заведения не было проблем. Лично проводил массовые концертные мероприятия с соблюдением всех карантинных норм, все было хорошо, нареканий на нас нет — мы умеем организовываться. И когда Министерство культуры 24 октября принимает решения, кинотеатрам можно работать, возникает вопрос — чем кинотеатры отличаются от театров? Нас упрекают, что у нас не насущные потребности. Мол, транспорт закрыть нельзя, потому что город станет. Так же и с магазинами. Однако, в области культуры работают тысячи людей, которые из-за такого решения останутся без работы, без средств к существованию. Это несправедливо, это — двойные стандарты. Мы просто просим разрешить нам работать, как это уже сделано в других городах. Со своей стороны, гарантируем свободный доступ контролирующих органов в любое время.

О разрешении для дальнейшей работы детских развивающих центров просят также представители дошкольного образования. Речь не идет о аттракционах и развлечениях, говорят они. Это работа маленькими группами в помещениях, обеспечеными всем необходимым.

Начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров добавил, что к городским властям с аналогичной просьбой обращаются руководители художественных школ города. Для них прекращения работы — это потеря не только творческого, но и финансового ресурса для выплаты заработной платы педагогам и содержание учреждений. Просят разрешения заниматься индивидуально и малыми группами. Готовят соответствующее письмо.

Директор юридического департамента горсовета Инна Бочарова разъяснила, что законодательство не предоставляет полномочий городскому голове или местной комиссии ТЭБ и ЧС позволить кому-то выходить за пределы решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и проводить любую деятельность, не предусмотрена таким решением. Городская власть может только обратиться в центральные органы власти с просьбой рассмотреть альтернативу.

Мэр Николаева Александр Сенкевич констатировал, что сегодня на повестке дня три вопроса, с которыми он будет обращаться к государственной власти. В частности, разрешить работу:

— детских садов, а также детских развивающих центров, потому работающие родители не могут оставлять малышей дома без присмотра;

— сферы общественного питания, что готова к определенному ограничению графику, как это сейчас решено в других городах, попавших в «красную» зону;

— учреждений культуры — театров и т.д., с соблюдением ограничений по количеству посетителей и соблюдением санитарных норм.

— Мы подготовим письмо с аргументацией. Сегодня попробую по этому вопросу встретиться с председателем облгосадминистрации, кроме того, буду «выходить» на Кабинет Министров Украины, в том числе, Министра здравоохранения Украины с просьбой внести такие изменения в решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, — отметил городской голова. — В ряде городов, как Винница, Полтава, Ивано-Франковск, также пока в красной зоне, малый бизнес продолжает работать, хотя и с ограничениями — до 8-10 часов вечера, с соблюдением всех санитарных норм, — отметил городской голова.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.