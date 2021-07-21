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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве расследуют ДТП, в котором пострадали двое пешеходов

В Николаеве расследуют ДТП, в котором пострадали двое пешеходов

dtp2 1 - В Николаеве расследуют ДТП, в котором пострадали двое пешеходов
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ДТП произошло 20 июля около 15:00 в районе дома 138 на проспекте Центральном. 43-летний водитель на DAEWOO LANOS на пешеходном переходе сбил 44-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Об этом сообщили в полиции.

dtp1 1 - В Николаеве расследуют ДТП, в котором пострадали двое пешеходов

В результате аварии пострадавших доставили в больницу.

Событие квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

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Алина Сидорова

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