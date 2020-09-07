Сегодня Вторник, 8 сентября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов

Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов

В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

В Николаевской области выявлено 24 новых случая COVID-19, из них 21 – в Николаеве

В Николаевской области выявлено 24 новых случая COVID-19, из них 21 – в Николаеве

В Украине зафиксировано 2411 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксировано 2411 новых случаев COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве расследуют двойное убийство

В Николаеве расследуют двойное убийство

В Николаеве расследуют двойное убийство
0

В мкр Варваровка нашли мертвыми двух мужчин. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

2020 09 07 pol1 1024x768 - В Николаеве расследуют двойное убийство

Тело одного из мужчин, 58-летнего николаевца, нашли на берегу реки граждане, а второй труп нашли в его доме полицейские. Вторым пострадавшим был приятелем хозяина, 59-ти лет. По словам соседей, оба мужчины вели антисоциальный образ жизни.

В Николаеве задержали мужчину, который пытался взорвать дом

У обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения. Причины смерти потерпевших установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас оперативники работают над выяснением обстоятельств гибели мужчин и розыском лиц, причастных к убийствам.

2020 09 07 pol2 1024x768 - В Николаеве расследуют двойное убийство

По указанным фактам следователи начали уголовное производство по ст. 115 УК «Умышленное убийство двух или более лиц», и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post 2171 случай коронавируса зарегистрировали за последние сутки
Next post В Николаеве на месяц перекроют улицу Московскую

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

«Николаевгаз» больше не будет требовать справку о составе семьи

«Николаевгаз» больше не будет требовать справку о составе семьи

В 2021 году ракетный комплекс «Нептун» будет поставлен на боевое дежурство в южных областях Украины

В 2021 году ракетный комплекс «Нептун» будет поставлен на боевое дежурство в южных областях Украины

Украина №1 в мире по использованию криптовалюты

Украина №1 в мире по использованию криптовалюты