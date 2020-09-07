В мкр Варваровка нашли мертвыми двух мужчин. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

Тело одного из мужчин, 58-летнего николаевца, нашли на берегу реки граждане, а второй труп нашли в его доме полицейские. Вторым пострадавшим был приятелем хозяина, 59-ти лет. По словам соседей, оба мужчины вели антисоциальный образ жизни.

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У обоих умерших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения. Причины смерти потерпевших установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас оперативники работают над выяснением обстоятельств гибели мужчин и розыском лиц, причастных к убийствам.

По указанным фактам следователи начали уголовное производство по ст. 115 УК «Умышленное убийство двух или более лиц», и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.