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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве рецидивист с ножом напал на военнослужащего и сломал ему руку

В Николаеве рецидивист с ножом напал на военнослужащего и сломал ему руку

nozh - В Николаеве рецидивист с ножом напал на военнослужащего и сломал ему руку
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10 июня на улице Олейника в Николаеве неизвестный с ножом напал на 30-летнего военного и отобрал у него мобильный телефон. Об этом потерпевший сам заявил в полицию.

По словам потерпевшего он стоял у дома, когда к нему подошел неизвестный мужчина с ножом и начал угрожать. Обороняясь военный поднял руку, которую преступник сломал и еще и ранил ножом.

В течение нескольких часов оперативники разыскали и задержали преступника, им оказался 32-летний местный житель, который ранее уже был судим за разбой.

rozbiy1 766x1024 - В Николаеве рецидивист с ножом напал на военнослужащего и сломал ему руку

Нападавшего доставили в участок, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 УК Украины «Разбой», данная статья свободы на срок до 7 лет.

Сейчас вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Алина Сидорова

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