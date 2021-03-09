В рамках проведения мероприятий по детенизации рынка подакцизных товаров и контроля за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности требований действующего налогового законодательства, специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ДФС в Николаевской области провели контрольно-проверочные мероприятия сети АЗС «STATUS», расположенной в г. Николаеве. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

В ходе проверки установлены факты отсутствия у данного субъекта хозяйственной деятельности лицензий на право розничной торговли топлива и не учтенный подакцизный товар.

К субъекту хозяйственной деятельности будут применены штрафные санкции, топливо и оборудование на общую сумму 1 168 тыс. грн. изъято, в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что согласно нормам налогового законодательства Украины, субъекты хозяйственной деятельности, которые реализуют горючее через АЗС, должны иметь лицензии на право торговли горючим и кассовый аппарат.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность на территории Николаевской области, могут получить лицензии на право торговли топливом в Центрах обслуживания плательщиков, или в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

Также сотрудники налоговой службы просят небезразличных граждан сообщать об известных им фактах незаконной торговли горюче-смазочными материалами.

— Обращаемся с просьбой к небезразличным гражданам, в случае, если вам станут известны факты осуществления хозяйственной деятельности без применения кассовых аппаратов, нелегальной продажи топливно — смазочных материалов, сообщайте в Главное управление ГНС в Николаевской области в форме обращения по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6 или на электронный почтовый ящик: mk.zvernennya@tax.gov.ua, — сказано в сообщении.