В четверг, 11 февраля, в микрорайоне Варваровка в Николаеве сгорел катер.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области, в 00:32 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобильных шин и катера в помещении ангара на ул. Урожайной.

На место прибыли отделения 2, 3, 19 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. По приезду спасателей стало известно, что в целом огнем охвачено 115 кв. м.

В 01:30 пожар локализовали, в 2:20 – ликвидировали без дальнейшего распространения.

От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 13 человек. Обстоятельства пожара выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Причина пожара устанавливается.