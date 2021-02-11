В четверг, 11 февраля, в микрорайоне Варваровка в Николаеве сгорел катер.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области, в 00:32 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобильных шин и катера в помещении ангара на ул. Урожайной.
На место прибыли отделения 2, 3, 19 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. По приезду спасателей стало известно, что в целом огнем охвачено 115 кв. м.
В 01:30 пожар локализовали, в 2:20 – ликвидировали без дальнейшего распространения.
От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 13 человек. Обстоятельства пожара выясняли сотрудники правоохранительных органов.
Причина пожара устанавливается.
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