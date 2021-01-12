Сегодня Вторник, 12 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Минэнерго предлагает снизить цену на газ на 44%

Минэнерго предлагает снизить цену на газ на 44%

Мужчина разгуливал по Николаеву с пакетом амфетамина

Мужчина разгуливал по Николаеву с пакетом амфетамина

Койко-места в опорных больницах Николаевской области обеспечены кислородом — Облздрав

Койко-места в опорных больницах Николаевской области обеспечены кислородом — Облздрав

Подать заявку на получение субсидии возможно не выходя из дома

Подать заявку на получение субсидии возможно не выходя из дома

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » В Николаеве сильно ухудшится погода

В Николаеве сильно ухудшится погода

В Николаеве сильно ухудшится погода
0

По сообщению Николаевского областного гидрометеорологического центра, на территории Николаевской области и города Николаева 13 января ожидается осложнение погодных условий, а именно: снег, местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Возможно образование снежного покрова.

Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура воздуха в течение суток 0-5 ° мороза.

Осложнения погодных условий 13 января будут соответствовать І уровню опасности (желтый) и могут привести к нарушениям в работе электроснабжения, служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Информация будет уточняться штормовыми предупреждениями.

источник

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевские предприниматели вышли на митинг - требуют разрешение на работу
Next post Для грузового транспорта въезд в город в час-пик ограничен

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал