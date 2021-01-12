По сообщению Николаевского областного гидрометеорологического центра, на территории Николаевской области и города Николаева 13 января ожидается осложнение погодных условий, а именно: снег, местами сильный снег, метель, слабый гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Возможно образование снежного покрова.

Ветер северо-западный, 9-14 м / с. Температура воздуха в течение суток 0-5 ° мороза.

Осложнения погодных условий 13 января будут соответствовать І уровню опасности (желтый) и могут привести к нарушениям в работе электроснабжения, служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

Информация будет уточняться штормовыми предупреждениями.

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