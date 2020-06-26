В Николаеве полицейские с КОРДом задержали ранее судимого горожанина. Он требовал у предпринимателя несуществующий долг — 200 000 гривен. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

46-летний злоумышленник в прошлом году вышел из тюрьмы, где находился за разбой и тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Сейчас задержанный позиционирует себя, как лицо, имеющее влияние на криминальную среду в регионе, а в местах лишения свободы он имел статус «смотрящего».

Спецоперация проходил 24 июня во мкрн Соляные в местном кафе, где николаевец назначил встречу пострадавшему. Детективы и оперативники Управления стратегических расследований в сопровождении спецназовцев КОРД задержали вымогателя.

Известно, что задержанный мужчина был в сговоре с другими лицами, то есть имел сообщников. За искусственно созданную конфликтную ситуацию злоумышленники требовали от бизнесмена целом 200 000 гривен. Потерпевший систематически перечислял им средства, иначе ему угрожали физической расправой.

Правоохранители провели по местам проживания фигурантов обыски, изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

За вымогательство мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.