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Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве сняли ролик об астрономической обсерватории (ВИДЕО)

В Николаеве сняли ролик об астрономической обсерватории (ВИДЕО)

2020 07 10 observatory - В Николаеве сняли ролик об астрономической обсерватории (ВИДЕО)
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Николаевская обсерватория — одна из старейших обсерваторий Восточной Европы, основана в 1821 году как морская. С 1912 году она становится Николаевским отделением Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО). В 1935 году была включена в сеть научных учреждений Академии наук СССР как Николаевское отделение ГАО. В 1992 году становится самостоятельным научным учреждением Украины, а с 2002 года — Научно-исследовательским институтом «Николаевская астрономическая обсерватория» (НИИ «МАО»). В настоящее время НИИ «МАО» находится в подчинении Министерства образования и науки.

В 2021 году Николаевской обсерватории исполнилось 200 лет. К юбилейной дате в обращение ввелась памятная монета «200 лет Николаевской астрономической обсерватории», а «Укрпочта» выпустила памятную марку.

В Николаеве об астрономической обсерватории был снят видеоролик. Режиссер-постановщик: Александр Виноградов. Видео было выложено на Youtube-канале Николаевского городского совета.

видео: YouТube Николаевского городского совета

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