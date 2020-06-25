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В Николаеве сносят недостроенный рынок на Космонавтов

В Николаеве сносят недостроенный рынок на Космонавтов
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Сносом недостроенного павильона занимается городской департамент противодействия коррупции. Как отметил его руководитель Андрей Ермолаев, конструкция на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского стоит там уже 10 лет и сейчас мешает благоустройству тротуаров и дорожного перекрестка.

Предварительно Андрей Ермолаев обращался к владельцам конструкции с требованием ее демонтировать.

Уже 10 лет стоит этот «скелет», он уже весь ржавый, в аварийном состоянии и мешает проведению работ по благоустройству перекрёстке. Департамент их демонтирует, согласно акта на демонтаж.
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Алина Сидорова

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