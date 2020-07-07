6 июля в Николаеве произошло два пожара в многоэтажках.

В 5-этажке на улице Большой Морской загорелся балкон, на котором хозяева хранили бытовые вещи, перекинуться на квартиру огонь не успел. Причиной этого пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем.

Во время пожара квартиры на четвертом этаже 5-этажки на ул. Г. Карпенко сгорела жилая комната. Пожар начался с удлинителя и дивана. На свежий воздух спасатели вывели 55 -летнего хозяина квартиры.

На местах дополнительно работали сотрудники правоохранительных органов, карета скорой медицинской помощи, аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго». Во время обоих пожаров никто не пострадал.