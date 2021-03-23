Сектор контроля за оборотом оружия ГУНП в Николаевской области осуществляет прием граждан на приобретение и перерегистрацию всех видов оружия и специальных приспособлений, на которые распространяется действие разрешительной системы, по адресу: г. Николаев, ул. Артиллерийская, 4 или по телефонам — (0512) 50 15-41, 50-15-42.

Также прием осуществляют инспекторы:

в Николаевском районном управлении полиции — г. Николаев, ул. Белая, 44, (0512) 53-13-31, 40-94-89,

в Николаевском районном управлении полиции — г. Николаев, ул. Белая, 44, (0512) 53-13-31, 40-94-89, Вознесенском районном управлении полиции — г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21,

Вознесенском районном управлении полиции — г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21, Первомайском районном отделе полиции — г. Первомайск, ул. Михаила Грушевского, 29 (05161) 7-52-02, (0512) 53-19-03,

Первомайском районном отделе полиции — г. Первомайск, ул. Михаила Грушевского, 29 (05161) 7-52-02, (0512) 53-19-03, Баштанском районном отделе полиции — г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08.

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