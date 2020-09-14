Сегодня Вторник, 15 сентября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Четвероногая чемпионка: николаевская полицейская овчарка Мэри завоевала первенство на чемпионате в Житомире

Четвероногая чемпионка: николаевская полицейская овчарка Мэри завоевала первенство на чемпионате в Житомире

В Николаеве пройдет Энерго-Fest 2020

В Николаеве пройдет Энерго-Fest 2020

На Николаевщине во время полевых работ зарелся комбайн

На Николаевщине во время полевых работ зарелся комбайн

В ГНС Николаевщины поступило 50 запросов на получение публичной информации

В ГНС Николаевщины поступило 50 запросов на получение публичной информации

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве сообщили о минировании школы

В Николаеве сообщили о минировании школы

В Николаеве сообщили о минировании школы
0

В Николаеве полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о минировании школы.

Сегодня, 14 сентября, около 10:00 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Терновка заминировано здание школы №16.

2020 09 14 zaminuwanie4 857x1024 - В Николаеве сообщили о минировании школы

Ученики и работники школы были эвакуированы. Взрывотехники и кинолог со служебной собакой, а также следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции тщательно осмотрели помещения и прилегающую территорию. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Каких-либо предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, правоохранители не нашли.

2020 09 14 zaminuwanie3 - В Николаеве сообщили о минировании школы

Предварительно действия злоумышленника квалифицированы по ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

В ДТП в Березанском районе погиб человек

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до 8 лет.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В городском выставочном зале открылась выставка живописи Владимира Тарабанова
Next post Николаевские легкоатлеты заняли призовые места на Кубке Львова

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве открыли Центр для ветеранов и вынужденных переселенцев

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет

В Николаеве снова попытаются ввести электронный билет

«Николаевгаз» больше не будет требовать справку о составе семьи

«Николаевгаз» больше не будет требовать справку о составе семьи