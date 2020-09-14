В Николаеве полицейские устанавливают личность злоумышленника, который сообщил о минировании школы.

Сегодня, 14 сентября, около 10:00 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Терновка заминировано здание школы №16.

Ученики и работники школы были эвакуированы. Взрывотехники и кинолог со служебной собакой, а также следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции тщательно осмотрели помещения и прилегающую территорию. На место происшествия прибыли спасатели и медики. Каких-либо предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, правоохранители не нашли.

Предварительно действия злоумышленника квалифицированы по ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

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Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до 8 лет.