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В Николаеве состоится фестиваль South of Ukraine Fashion Days

festival mini - В Николаеве состоится фестиваль South of Ukraine Fashion Days
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24 и 25 июля на Соборной площади состоится фестиваль South of Ukraine Fashion Days (SUFD), который объединит представителей индустрии моды 5 городов юга Украины. Организатор — модельное агентство «Glyanec» при поддержке управления молодежной политики Николаевского городского совета.

Николаевцев и гостей города ждет множество интересных активностей: модные показы одежды для детей и взрослых, выступления театров моды, фотоконкурсы «Fashion Kids» и «стильный гость SUFD.summer edition», конкурс для визажистов, парикмахеров, дизайнеров #lookoftheday, бесплатные акции от партнеров фестиваля.

Открытие фестиваля — 24 июля в 17.00. Работа зон: 15:00 — 22:00.

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Татьяна Корбун

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