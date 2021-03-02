27 февраля, при поддержке управления молодежной политики, во дворце спорта «Заря» состоялся чемпионат по Workout «Кубок мэра». Организатором мероприятия выступила общественная организация «Молодежь Украины». Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

За шанс попасть в топ-10 лучших воркаутеров и за возможность представлять город Николаев на чемпионате Украины боролись 34 спортсмена.

Оценивали их по пяти критериям: статика, динамика, силовая динамика, комбинация и креативность. Главным судьей соревнований выступил Константин Шаповал, рекордсмен Книги рекордов Украины. Кроме того, оценивали соревнования Иван Крыленко — лидер развития воркаута в Харькове и Георгий Завадский — чемпион Украины по воркауту, рекордсмен Украины и мира. Каждый из критериев оценивался по 10-балльной шкале и выводилась общая оценка.

Соревнования начались отборочным туром, в котором у каждого из 34 спортсменов была минута на выступление, чтобы продемонстрировать свои умения. В каждом туре десять человек, набравшие меньше всего баллов, отсеивались, а другие продолжали борьбу. В результате сформировалась тройка сильнейших.

Первое место занял Артем Мититюк, второе — Юрий Мазуренко, третье — Евгений Васильченко.

Турнир посетил городской голова Александр Сенкевич. Мэр поздравил участников соревнований и вручил награды финалистам.

Приятно видеть талантливых, активных молодых людей, которые собственным примером популяризируют здоровый образ жизни, демонстрируют свои умения и одерживают победы. Такие соревнования планируем сделать ежегодными, и уже этим летом проведем полноценный турнир на Соборной площади, — прокомментировал Александр Сенкевич.