В эти выходные на Соборной площади состоялся фестиваль «South of Ukraine Fashion Days» (SUFD). Мероприятие организовало модельное агентство «Glyanec» при поддержке управления молодежной политики, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Николаевцам и гостям города представили взрослые и детские коллекции различных стилей одежды от украинских производителей. В рамках мероприятия состоялся фотоконкурс «Fashion Kids», конкурс для визажистов, парикмахеров, дизайнеров — «#lookoftheday».

Горожане также имели возможность принять участие в онлайн-фотоконкурсе «стильный гость SUFD.summer edition» и бесплатных акциях от партнеров фестиваля.

Собравшихся приветствовал городской голова Александр Сенкевич. Мэр пожелал участникам мероприятия хорошего настроения, приятных впечатлений от фестиваля и вручил награды победителям конкурсов.