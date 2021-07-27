Сегодня Вторник, 27 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

farfor 600x400 - В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

img 5098 600x400 - В Николаеве состоялся фестиваль

В Николаеве состоялся фестиваль «South of Ukraine Fashion Days»

slv 8990 scaled 1 600x400 - Николаев станет вторым городом, где заработает проект Барнахус

Николаев станет вторым городом, где заработает проект Барнахус

222825091 1333812293704916 6074779024438979988 n 600x400 - Житель Матвеевки заплатит штраф за сжигание мусора на своем огороде

Житель Матвеевки заплатит штраф за сжигание мусора на своем огороде

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве состоялся фестиваль “South of Ukraine Fashion Days”

В Николаеве состоялся фестиваль «South of Ukraine Fashion Days»

img 5098 - В Николаеве состоялся фестиваль
0

В эти выходные на Соборной площади состоялся фестиваль «South of Ukraine Fashion Days» (SUFD). Мероприятие организовало модельное агентство «Glyanec» при поддержке управления молодежной политики, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Николаевцам и гостям города представили взрослые и детские коллекции различных стилей одежды от украинских производителей. В рамках мероприятия состоялся фотоконкурс «Fashion Kids», конкурс для визажистов, парикмахеров, дизайнеров — «#lookoftheday».

Горожане также имели возможность принять участие в онлайн-фотоконкурсе «стильный гость SUFD.summer edition» и бесплатных акциях от партнеров фестиваля.

Собравшихся приветствовал городской голова Александр Сенкевич. Мэр пожелал участникам мероприятия хорошего настроения, приятных впечатлений от фестиваля и вручил награды победителям конкурсов.

Spread the love
  • 41
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаев станет вторым городом, где заработает проект Барнахус
Next post В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

farfor 600x400 - В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

В областном художественном музее им. В.В. Верещагина приступили к оцифровке коллекции фарфора

2 1 600x400 - Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

Рассмотреть со всех сторон: в Николаеве оцифруют 300 музейных экспонатов из фарфора

logotip mikolaieva 1 600x400 - Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал

Управление туризма ОГА за грантовые деньги создаст туристический портал