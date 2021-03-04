В среду, 3 марта, в мэрии состоялся второй конкурс лучших проектов в сфере образования взрослых, реализованных в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Участников поздравил городской голова Александр Сенкевич.
Мэр отметил, что социальная защита является одной из главных задач городской власти.
Александр Сенкевич пожелал крепкого здоровья, удачи и вдохновения.
После приветственного слова состоялась защита проектов, представленных на конкурс. На рассмотрение комиссии поступило 7 инициатив. Они касались экономического, культурного потенциала Николаева, сохранение здоровья граждан, развития медиаграмотности, иноязычной компетентности и тому подобное.
К участию в конкурсе присоединились Николаевская областная универсальная научная библиотека, Николаевский академический художественный русский драматический театр, Фонд развития Николаева, Центральная городская библиотека им. М.Л. Кропивницкого, Фитнес-клуб Наталии Заверюхи, Молодежный Фонд «Новый выбор», ОО «Николаевский пресклуб».
Победители конкурса будут объявлены в марте 2021
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