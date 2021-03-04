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Главная страница » Blog » Культура » В Николаеве состоялся конкурс лучших проектов в сфере образования взрослых

В Николаеве состоялся конкурс лучших проектов в сфере образования взрослых

В Николаеве состоялся конкурс лучших проектов в сфере образования взрослых
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В среду, 3 марта, в мэрии состоялся второй конкурс лучших проектов в сфере образования взрослых, реализованных в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Участников поздравил городской голова Александр Сенкевич.

Спасибо всем, кто присоединился к мероприятию. Присутствовал на предыдущей презентации, все предложенные инициативы важны и интересны. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Спасибо за активную позицию в вопросе образования взрослых, реализацию проектов на благо горожан. Вы полны энергии, оптимизма, готовы делиться положительными эмоциями и своими знаниями. Это вдохновляет и является примером для других — отметил Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что социальная защита является одной из главных задач городской власти.

Известно, что сейчас у города есть проблемы с финансовыми ресурсами. Бюджет развития, наверное, является самым маленьким за 6 последних лет. Понимая важность социальных проектов, мы не сокращаем расходы на эту сферу. — сказал городской голова.

Александр Сенкевич пожелал крепкого здоровья, удачи и вдохновения.

После приветственного слова состоялась защита проектов, представленных на конкурс. На рассмотрение комиссии поступило 7 инициатив. Они касались экономического, культурного потенциала Николаева, сохранение здоровья граждан, развития медиаграмотности, иноязычной компетентности и тому подобное.

К участию в конкурсе присоединились Николаевская областная универсальная научная библиотека, Николаевский академический художественный русский драматический театр, Фонд развития Николаева, Центральная городская библиотека им. М.Л. Кропивницкого, Фитнес-клуб Наталии Заверюхи, Молодежный Фонд «Новый выбор», ОО «Николаевский пресклуб».

Победители конкурса будут объявлены в марте 2021

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Алина Сидорова

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