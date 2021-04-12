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В Николаеве стартовал прием проектов на Общественный бюджет

2020 05 06 budzet obshchestwenij - В Николаеве стартовал прием проектов на Общественный бюджет
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В понедельник, 12 апреля, начался прием проектов для участия в Общественном бюджете. Это пятый год проведения конкурса. Всего за предыдущие годы победило 119 проектов на общую сумму почти 53 млн гривен.

Подать проект могут жители Николаева в возрасте от 14 лет.

С целью соблюдения карантинных мероприятий, прием предложений для участия в Общественном бюджете Николаева — 2022 осуществляется через пост охраны здания Николаевского городского совета по адресу: ул. Адмиральская, 20, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.00 без доступа посетителей в помещения админздания.

Проекты по объему финансирования делятся на большие (от 300 тыс. грн до 1 млн грн), малые (до 300 тыс. грн), социальные (до 300 тыс. грн). Социальный проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности и социальной адаптированности людей с ограниченными возможностями. На такие проекты выделяется не менее 10% общего объема Общественного бюджета Николаева.

От одного автора в течение одного года может поступать не более одного большого, одного малого и одного социального проектов.

Проекты, которые будут представлены в этом году, реализуют в 2022 году. На их финансирование запланировано 21 млн гривен (на 2021 — 18 млн гривен).

Подробно с условиями участия в Общественном бюджете можно ознакомиться на сайте городского совета по ссылке: https://mkrada.gov.ua/content/gromadskiy-byudzhet_2017.html.

РЕКОМЕНДУЕМ! Перед подачей сформированы проектные предложения присылать на электронный адрес: gbudget.niko@gmail.com на предмет выявления формальных ошибок.

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Алина Сидорова

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