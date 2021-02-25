Сегодня, 25 февраля, в Николаеве стартовала вакцинация против COVID-19. Первые вакцинированные — это медицинские работники КНП НГС «Городская больница № 3», которые лечат больных COVID-19. Об этом сообщили в УОЗ Николаевской области.

— Они защищают нас, а прививки защищают их. Первым, кому сделали укол препаратом от CoviShield, стала заведующая реанимационным отделением Елена Купреева. Далее вакцину сделали врачу инфекционисту Карине Фатьяновой и директору Городской больницы № 3 Юрию Дячуку. Перед вакцинацией им измеряли температуру и провели инструктаж. После — обязательное получасовое наблюдение, чтобы обезопасить вакцинированного от возможной реакции на препарат, — отмечено в сообщении.