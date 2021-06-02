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Главная страница » Blog » Бизнес » В Николаеве суд отменил право собственности на две незаконные пристройки

В Николаеве суд отменил право собственности на две незаконные пристройки

191234430 321665265 n - В Николаеве суд отменил право собственности на две незаконные пристройки
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В Николаеве суд отменил право собственности на 2 незаконные пристройки. Об этом сообщается на странице департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета в Фейсбук.

Речь идет о» Moon cafe «(на углу улиц Московской и Адмирала Макарова) и ООО» Магазин 301 «(ул. Генерала Карпенко, 20). У этих объектав есть общая особенность. В свое время их владельцы получили разрешение на устройство летних площадок, которые не только застеклили, но и решили оформить на них право собственности.

Такие объекты достаточно сложно убрать. Судебная волокита длится годами. Но наша принципиальная позиция — показать предпринимателям на примере, что перестройка «летников» и оформления права собственности на них — плохая идея. По двум вышеуказанным объектам уже отменили записи в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. ООО «Магазин 301» согласился самостоятельно снести свою пристройку и освободить участок. Просим «Moon cafe» также не медлить.
Надеюсь предприниматели, к новому сезону получив разрешения на устройство «летников», примут эту информацию к сведению, будут пользоваться земельными участками честно и не испытывать судьбу «, — написал Андрей Ермолаев, директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета.
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Алина Сидорова

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