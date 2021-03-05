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В Николаеве суд признали виновным в коррупции ректора ЧНУ имени Петра Могилы

В Николаеве суд признали виновным в коррупции ректора ЧНУ имени Петра Могилы
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Служба безопасности Украины задокументировала многочисленные факты административных правонарушений, связанных с коррупцией, ректором Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве Леонидом Клименко. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель вуза в течение 2019-2020 годов наладил коррупционный механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете. В частности задокументировано, что родные ректора неправомерно получили премии на несколько сотен тысяч грн. Точная сумма устанавливается.

По выявленным фактам составлены и объявлены несколько десятков протоколов об административных правонарушениях. Центральный районный суд. Николаев рассмотрел материалы и принял решение о признании ректора Черноморского государственного университета имени Петра Могилы виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Чиновника привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Операция проводилась совместно с Управлением стратегических расследований в Николаевской области Нацполиции Украины.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений должностных лиц в сфере образования СБ Украины задокументировала еще ряд злоупотреблений со стороны руководства высших учебных заведений Украины. В частности, зафиксировано правонарушение чиновников вузов, осуществляющих подготовку инженеров и пилотов гражданской авиации в Киеве и Кропивницком. Также в коррупционных действиях подозревается чиновник научного учреждения Министерства образования и науки Украины в области биотехнологий.

Оперативники спецслужбы установили, что служащие этих научных и образовательных учреждений в течение 2019-2020 годов незаконно начисляли премии на сотни тысяч гривен себе, знакомым и родственникам, трудоустроенным ними в подчиненных учреждениях.

Материалы документирования административных правонарушений, связанных с коррупцией, направлены в органы Национальной полиции для привлечения виновных должностных лиц к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

Разоблачению коррупционных фактов проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

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Людмила Александрова

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