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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве убегающие воры умудрились повредить 4 автомобиля

В Николаеве убегающие воры умудрились повредить 4 автомобиля

В Николаеве убегающие воры умудрились повредить 4 автомобиля
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В воскресенье в Николаеве полицейские задержали трех воров. Трое злоумышленников, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредили двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 000 гривен.

  • 2020 09 21 wor9 - В Николаеве убегающие воры умудрились повредить 4 автомобиля
  • 2020 09 21 wor.7jpg 589x1024 - В Николаеве убегающие воры умудрились повредить 4 автомобиля

После завершения дела мужчины, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных машины.

2020 09 21 wor - В Николаеве убегающие воры умудрились повредить 4 автомобиля

Воров задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В ближайшее время суд выбирать задержанным меру пресечения. Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений на территории Николаева.

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