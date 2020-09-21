

В воскресенье в Николаеве полицейские задержали трех воров. Трое злоумышленников, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, повредили двери продовольственного магазина по ул. Пограничной, проникли внутрь и похитили 20 000 гривен.





После завершения дела мужчины, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, повредили четыре припаркованных машины.

Воров задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В ближайшее время суд выбирать задержанным меру пресечения. Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений на территории Николаева.