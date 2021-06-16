За убийство жительницы Николаева, которую нашли мертвой в собственной квартире, полицейские задержали ее мужа. Об этом сообщили в ГУНП.

75-летний злоумышленник избил жену железной палкой в ​​ходе семейной ссоры. От полученных многочисленных травм женщина скончалась.

Напомним, что 15 июня вечером на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков о том, что в квартире на улице Передовой обнаружили тело 69-летней женщины с телесными повреждениями.

Сейчас мужчина задержан следователями в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.