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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве убили пожилую женщину

В Николаеве убили пожилую женщину

2020 07 20 burglary - В Николаеве убили пожилую женщину
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За убийство жительницы Николаева, которую нашли мертвой в собственной квартире, полицейские задержали ее мужа. Об этом сообщили в ГУНП.

75-летний злоумышленник избил жену железной палкой в ​​ходе семейной ссоры. От полученных многочисленных травм женщина скончалась.

111 461x1024 - В Николаеве убили пожилую женщину

Напомним, что 15 июня вечером на спецлинию 102 поступило сообщение от медиков о том, что в квартире на улице Передовой обнаружили тело 69-летней женщины с телесными повреждениями.

Сейчас мужчина задержан следователями в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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Алина Сидорова

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