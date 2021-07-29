В Николаеве установят мемориальные доски в честь выдающихся горожан. 28 июля соответствующее решение согласовал исполком, сообщает пресс-служба городского совета.

С целью увековечения памяти основателя и главного балетмейстера народного ансамбля танца «Судостроитель», заслуженного работника культуры Украины Кизельмана Михаила Григорьевича мемориальную доску установят на доме на проспекте Центральном, 71. В этом доме выдающийся хореограф проживал в 1957-2000 годах.

В честь театрального режиссера и актера, драматурга, основателя и многолетнего руководителя драматической студии при Доме культуры строителей, народного артиста Грузинской ССР, Почетного гражданина города Николаева Троянова Николая Алексеевича мемориальную доску установят на здании бывшего Дома культуры строителей на Спасском спуске, 13. Здесь Николай Алексеевич почти 50 лет служил в Народном театре, основанном им в 1964 году.