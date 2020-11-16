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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве в акватории Южного Буга задержали браконьера, ловившего рыбу 15 сетями

В Николаеве в акватории Южного Буга задержали браконьера, ловившего рыбу 15 сетями

В Николаеве в акватории Южного Буга задержали браконьера, ловившего рыбу 15 сетями
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В ночь с 13 на 14 ноября работники оперативной группы полиции по противодействию незаконному вылову водных биоресурсов на водных объектах совместно с представителями Государственной экологической инспекции провели профилактические мероприятия акватории р. Южный Буг.

Мужчину, который с помощью лодки и незаконных орудий лова осуществлял вылов живых водных биоресурсов, участники рейда обнаружили в мкрн Матвеевка.

ryba s2 768x1024 - В Николаеве в акватории Южного Буга задержали браконьера, ловившего рыбу 15 сетями

Во время осмотра правоохранители изъяли у 26-летнего правонарушителя лодку, 15 сеток общей длиной 560 метров и рыбу разных видов. Сумма нанесенного ущерба составляет около пяти тысяч гривен.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира». Административные материалы направлены в суд для принятия законного решения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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