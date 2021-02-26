26 февраля в Николаеве на территории городской больницы №1 после масштабной реконструкции открыли отделение интенсивного лечения больных COVID-19 и с сопутствующими сосудистыми осложнениями.

Первая городская больница — старейшее учреждение здравоохранения города. Более 130 лет здесь оказывают помощь больным, в том числе, с острыми инфарктами и инсультами. По словам заведующего ангионеврологическом отделением Владимира Никулина, за 2020 год больница приняла более 730 больных инсультом. Примерно такое же количество пациентов получали помощь во всех больницах города и области вместе.

С началом пандемии коронавируса в Николаеве возникла острая необходимость в специально оборудованном месте для лечения больных, у которых COVID-19 спровоцировал инфаркт или инсульт. Такие пациенты нуждаются во внимании мультидисциплинарной команды медиков.

На помощь медицинской отрасли города и николаевцам в очередной раз пришел социально ответственный бизнес. Идею директора больницы Марии Грачевой по реконструкции помещения «инсультного» отделение поддержал руководитель «Нибулона» Алексей Вадатурский. За счет компании «Нибулон» и еще ряда предприятий города, привлеченных подрядных организаций в короткий срок было полностью восстановлено полу разрушенное здание на территории больницы. Работы начали осенью прошлого года. И вот сегодня открыло двери обновленное отделение на 18 коек, которое полностью соответствует современным требованиям оказания медицинской помощи. Комфортное, удобное — как для пациентов, так и для медицинского персонала.

За деньги из городского бюджета, Национальной службы здоровья Украины и благотворителей приобрели и установили необходимое медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, мониторы пациента, кислородные концентраторы, инфузоматы и тому подобное. Новые функциональные кровати, противопролежневые матрасы, мебель.

После окончания пандемии COVID-19 здесь будут лечить пациентов неврологического и кардиологического профилей с острой сосудистой патологией в неотложных состояниях.

Это будет так называемый «Stroke Unit» — инсультный блок. В Украине такие пилотные проекты реализуют в Виннице и Полтаве. «Терапевтическое окно» при инсульте — 4:00. За это время надо успеть оказать помощь, сделать процедуру тромболизиса, — рассказывает Мария Грачева. — Бригада врачей круглосуточно начеку. В этом же здании вскоре начнет работу ангиограф. Есть все современные методы выявления и лечения инсульта.

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