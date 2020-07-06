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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве в эти выходные утонули 3 человека

В Николаеве в эти выходные утонули 3 человека

В Николаеве в эти выходные утонули 3 человека
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Несчастные случаи произошли на пляже мкр Намыв, возле Нефтебазы и в мкр. Варваровка.

Вечером, 4 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время купания в Бугском лимане на территории микрорайона Намыв исчезла 25-летняя женщина. Тело погибшей спасатели нашли на следующий день.

Ночью, 5 июля, чрезвычайное происшествие произошло также в акватории Бугского лимана в районе пляжа «Нефтебаза» в Ингульском районе Николаева. Во время купания около часа ночи, пропал без вести 54-летний мужчина. Тело обнаружил в ходе поисковых работ на расстоянии 30 м от берега охранник челночной станции.

Следующий смертельный случай зафиксирован на р. Южный Буг на ул. Очаковской мкр Варваровка. Местный житель на расстоянии 20 м от берега заметил бездыханное тело 33-летнего мужчины.

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Алина Сидорова

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