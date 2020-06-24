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В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение

В Николаеве в тестовом режиме заработает «єМалятко», в мэрии подписали согласованное решение
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Николаев станет одним из первых городов Украины, где в тестовом режиме заработает проект «єМалятко». Соответствующее решение подписали мэр Александр Сенкевич и начальник Южного межрегионального управления юстиции Тимофей Дудин. «єМалятко» — комплексная услуга для новоиспеченных родителей, которая позволяет за короткий срок получить все необходимые для малыша документы не выходя из роддома. В ближайшее время проект также заработает в районных отделах ГРАЦС и в городском ЦНАП, а в перспективе «єМалятко» должна появиться в приложении «Дія»».

Новая версия мобильного приложения «ДІЯ»

«єМалятко» — это комплексная услуга, когда при рождении ребенка молодые родители могут Получить до 10 административных услуг путем одного обращения. При этом НЕ присутствую физически в каждом подразделении, — рассказывает об услуге советник мэра по цифровой трансформации Дмитрий Лазарев.

Решение предусматривает, что родители новорожденных смогут получить необходимые документы как непосредственно в роддоме, так и в городских отделах ЦНАП.

Главными преимуществами для граждан, начальник Южного межрегионального управления юстиции Тимофей Дудин называет доступность и скорость предоставления всех услуг.

Родители после рождения ребенка не будут терять время в очередях. Достаточно один раз заполнить заявление, предоставить паспорт и справку с мед учреждения о рождении ребенка и получить услуги.

«єМалятко» — это:

  • проведение государственной регистрации рождения;
  • регистрация места проживания ребенка;
  • назначение государственной помощи при рождении ребенка;
  • назначение пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
  • регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
  • определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
  • внесение информации о новорожденном в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем и т.д.

В ближайшее время тестировать проект начнут в трех роддомах города. Впоследствии услуги для родителей новорожденных станут доступными в приложении «Действие».

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Алина Сидорова

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