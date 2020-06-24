Николаев станет одним из первых городов Украины, где в тестовом режиме заработает проект «єМалятко». Соответствующее решение подписали мэр Александр Сенкевич и начальник Южного межрегионального управления юстиции Тимофей Дудин. «єМалятко» — комплексная услуга для новоиспеченных родителей, которая позволяет за короткий срок получить все необходимые для малыша документы не выходя из роддома. В ближайшее время проект также заработает в районных отделах ГРАЦС и в городском ЦНАП, а в перспективе «єМалятко» должна появиться в приложении «Дія»».
Новая версия мобильного приложения «ДІЯ»
Решение предусматривает, что родители новорожденных смогут получить необходимые документы как непосредственно в роддоме, так и в городских отделах ЦНАП.
Главными преимуществами для граждан, начальник Южного межрегионального управления юстиции Тимофей Дудин называет доступность и скорость предоставления всех услуг.
«єМалятко» — это:
- проведение государственной регистрации рождения;
- регистрация места проживания ребенка;
- назначение государственной помощи при рождении ребенка;
- назначение пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
- определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
- внесение информации о новорожденном в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем и т.д.
В ближайшее время тестировать проект начнут в трех роддомах города. Впоследствии услуги для родителей новорожденных станут доступными в приложении «Действие».