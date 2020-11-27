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В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой

В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой
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27 ноября в 10:35 в Службу спасения поступило сообщение, что на ул. Вячеслава Черновола г. Николаева, во время проведения земляных работ, двух мужчин в траншее привалило землей и бетонной плитой. К месту направлены два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, спасателей аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения дежурную смену оперативно-координационного центра и дополнительно привлекли государственный военизированный горноспасательный отряд.

128206166 1913779252096697 5240334946031488522 n - В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой

По прибытию с помощью шанцевого инструмента мужчину 2002 г.р. освободили из ловушки и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.

128080797 1913779268763362 3470488092800525602 n - В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой

Второго пострадавшего 2003 г.р. из-за большой плотности глины, которой ему зажало ноги, удалось освободили в 13:30. От госпитализации он отказался.

127980494 1913850255422930 7153177370585151993 o - В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой

К спасательной операции привлекалось четыре единицы техники и 16 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники медицинской службы.

127987485 1913850342089588 1095343391459097933 o - В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

127985222 1913850412089581 8688261703662580605 o - В Николаеве в траншее двух рабочих привалило землей и бетонной плитой

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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