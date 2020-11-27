27 ноября в 10:35 в Службу спасения поступило сообщение, что на ул. Вячеслава Черновола г. Николаева, во время проведения земляных работ, двух мужчин в траншее привалило землей и бетонной плитой. К месту направлены два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, спасателей аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения дежурную смену оперативно-координационного центра и дополнительно привлекли государственный военизированный горноспасательный отряд.

По прибытию с помощью шанцевого инструмента мужчину 2002 г.р. освободили из ловушки и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.

Второго пострадавшего 2003 г.р. из-за большой плотности глины, которой ему зажало ноги, удалось освободили в 13:30. От госпитализации он отказался.

К спасательной операции привлекалось четыре единицы техники и 16 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники медицинской службы.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.