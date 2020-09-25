В четверг вечером пожар произошел на улице Айвазовского в Николаеве. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС.

Сообщение о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома поступило в 17:58, спасатели выехали на вызов. На месте выяснилось, что в квартире находится 58-летняя женщина. Спасатели вывели ее на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. От госпитализации женщина отказалась.

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В 18:15 пожар потушили. Его причиной вероятно стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов.