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В Николаеве водитель ГАЗели сбил двух девочек – дети в больнице

В Николаеве водитель ГАЗели сбил двух девочек – дети в больнице
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13 июня примерно в 20:10 на перекрестке ул. Энгельса и ул. Шевченко 47-летний водитель а/м ГАЗель совершил наезд на двух малолетних девочек 9-ти и 11-ти лет, одна из которых двигалась на электросамокате, вторая шла рядом. В результате дорожно-транспортного происшествия дети были доставлены в больницу.

В Николаеве водитель ГАЗели сбил двух девочек – дети в больнице

Событие квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

В Николаеве водитель ГАЗели сбил двух девочек – дети в больнице

Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.

В Николаеве водитель ГАЗели сбил двух девочек – дети в больнице

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших автопроисшествие, полезные для следствия сведения сообщить в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области по телефонам (0512 ) 49-83-64 или 102.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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