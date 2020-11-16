Судья Центрального районного суда Галина Подзигун вынесла решение о взыскании штрафа в сумме 17 тыс гривен с водителя маршрутного такси, который во время карантина нарушил ст.44-3 Административного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Николаева.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 61-летний водитель, который осуществляет перевозки по маршруту № 21, в период действия карантина перевозил большее количество пассажиров, чем это предусмотрено техническими характеристиками автомобиля, а именно 41 пассажир при количестве мест для сидения — 22.

В судебное заседание водитель не явился, направив заявление, в который признавал себя виновным и просил рассматривать протокол о совершении административного правонарушения без него.

Суд пришел к выводу о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП, что подтверждается приложенными к протоколу видеозаписями и заявлением самого водителя, в котором он признал себя виновным, наложив соответствующее взыскание.