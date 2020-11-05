Судьей Центрального районного суда г. Николаева Галиной Подзигун рассмотрено протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей), составленный в отношении 39-летнего водителя маршрутного такси № 23.

Согласно протоколу, в период действия карантина, водитель осуществлял перевозку пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено техническими характеристиками автомобиля, а именно 31 пассажир при количестве мест для сидения — 22, чем нарушил требования Постановления Кабинета Министров Украины №712.

На судебное заседание водитель не явился, но прислал заявление, в который признавал себя виновным в совершении административного правонарушения и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, судья Галина Подзигун признала последнего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 17 тыс гривен.

Пресс-служба Центрального районного суда Николаева.