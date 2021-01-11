Управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций уведомляет, что в связи с проведением реконструкции самотечного коллектора с 22 января по 24 января на ул. Малая Морская будет перекрыто движение транспортных средств по пр. Центральному на перекрестке с ул. Малая Морская в направлении ул. Садовой (не четная сторона).

Городской пассажирский транспорт общего пользования будет осуществлять перевозки пассажиров по следующим схемам движения:

Схема движения городских автобусных маршрутов общего пользования по пр. Центральному в сторону ул. Садовой:

пр. Центральный — ул. Московская — ул. Чкалова — ул. Садовая — пр. Центральный

Схема движения городских троллейбусных маршрутов общего пользования:

Направление движения троллейбусных маршрутов № 2, 5 из мкр. Намыв:

пр. Центральный — ул. Пушкинская — ул. Большая Морская — ул. Садовая — пр. Центральный

Направление движения троллейбусного маршрута № 9 из мкр. Северный:

пр. Героев Украины — ул. Пушкинская — ул. Большая Морская — ул. Садовая — пр. Центральный

Стоит заблаговременно планировать маршрут передвижения по городу.