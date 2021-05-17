15 мая в Николаеве состоялась церемония награждения победителей общегородской программы «Человек года» — «Горожанин года». Николаевцев, которые достигли наибольших профессиональных успехов в 2020 году, выбрали по результатам экспертного опроса.

Оргкомитетом программы определены финалисты по 8-ми номинациям. Также в этом году принято решение о создании специальных отличий. Городской голова Александр Сенкевич поздравил всех победителей и вручил награды лучшим в номинации «Надежда года» и «Герои года».

Награды получили:

Номинация «КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ»

Криворучко Андрей, директор детской музыкальной школы № 8, дирижер эстрадно-симфонического оркестра Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства

Номинация «ИСКУССТВО»

Бубенко Ирина, артистка Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, заслуженная артистка Украины

Номинация «НАУКА И ВЫСШАЯ ШКОЛА»

Шуляр Василий, директор Николаевского областного института последипломного педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель Украины

Номинация «СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

Борисенко Максим, учитель информатики Николаевского муниципального коллегиума им. В. Д. Чайки, кандидат физико-математических наук

Номинация «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Деренюга Олег, главный редактор интернет-издания «НикВести»

Номинация «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Капацина Николай, основатель и руководитель ООО «* 8 Причал»

Номинация «Промышленность и транспорт»

Бурковець Сергей, руководитель ООО «ЮГСУДОРЕМОНТ»

Номинация «Физкультура и спорт»

Горощенко Дмитрий, вице-президент федерации шахмат Николаевской области, мастер спорта Украины



В «Спецпроекте «За поддержку бизнеса в условиях пандемии»

Оборонько Дмитрий Николаевич — директор Николаевского областного центра занятости

В «Спецпроекте « Благотворительность ради жизни » признаны:

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения« Зоря »-« Машпроект »

Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения« Зоря »-« Машпроект » Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский глиноземный завод»

Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский глиноземный завод» Общество с ограниченной ответственностью «Николаевский специализированный порт Ника-Тера»

В «Спецпроекте « Герои года » победителями признаны:

Купреева Елена — заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии № 2 КНП НГС «Городская больница № 4»

Купреева Елена — заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии № 2 КНП НГС «Городская больница № 4» Пихтерева Людмила — заведующий инфекционным госпиталя КНП НГС «Городская больница № 5»

Пихтерева Людмила — заведующий инфекционным госпиталя КНП НГС «Городская больница № 5» Подаранчук Валентин — заведующий 2 акушерского отделения КНС НГС «Родильный дом № 1»

Подаранчук Валентин — заведующий 2 акушерского отделения КНС НГС «Родильный дом № 1» Тимофийчук Ирина — заведующий инфекционно-боксированных отделения КНС НГС «Городская детская больница № 2»

Тимофийчук Ирина — заведующий инфекционно-боксированных отделения КНС НГС «Городская детская больница № 2» Ковальчик Марина — старшая медицинская сестра отделения гнойно-септической хирургии КНП НГС «Городская больница № 3»

Ковальчик Марина — старшая медицинская сестра отделения гнойно-септической хирургии КНП НГС «Городская больница № 3» Латий Дарья — старшая медицинская сестра неврологического отделения КНС НГС «Городская больница № 5»

Латий Дарья — старшая медицинская сестра неврологического отделения КНС НГС «Городская больница № 5» Попова Виктория — старшая медицинская сестра приемного отделения КНС НГС «Городская больница № 1»

Попова Виктория — старшая медицинская сестра приемного отделения КНС НГС «Городская больница № 1» Молодцов Валерий — медицинский директор КНП НГС «Городская больница № 1»

Номинация «НАДЕЖДА ГОДА»:

Бондар Александра, воспитанница НСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях

Бондар Александра, воспитанница НСДЮСШ по фехтованию, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов по фехтованию на саблях Калинюк Кира, ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням

Калинюк Кира, ученица детской художественной школы, победительница Всеукраинского конкурса ученического творчества «Объединимся же, братья мои», посвященного Шевченковским дням Кузьмич Ирина, воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок»

Кузьмич Ирина, воспитанница студии фотографии и анимации «ФотоКрок» городской станции юных техников, победитель международного фестиваля фильмов, теле- радиопрограмм для детей и юношества «Золотой цыпленок» Кукса Алексей, солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020»

Кукса Алексей, солист духового оркестра Дворца творчества учащихся, лауреат I степени Всеукраинского фестиваля талантов «Звезда Года онлайн 2020» Подгородинская Полина, ученица 10 класса Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса, постоянная участница интеллектуальных соревнований на уровне города, области, член МАН Украины, участница III этапа Всеукраинских ученических олимпиад 2019-2020 (I место по истории и географии, II место по правоведению)