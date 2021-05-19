18 мая в городском совете состоялась презентация публичного портала здравоохранения города и подписания Меморандума о сотрудничестве по его реализации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Речь идет о введении в Николаеве единой централизованной электронной системы, которая позволит автоматизировать работу городских медицинских учреждений и улучшить сервис для пациентов.
Программный продукт позволит руководителям в удобном для себя формате с компьютера или смартфона оперативно управлять данными по учету персонала и услуг, например, просмотреть актуальную информацию о загруженности врачей, финансовую аналитику, наличие лекарственных средств и др.
Портал создан по современным стандартам. Функционал простой в использовании и разработан отдельно для врачей, руководителей медучреждений, управления здравоохранения и пациентов. Он полностью готов к обмену данными между всеми уровнями и интеграции с другими национальными системами и реестрами.
Какая польза для пациента?
С помощью портала можно записаться на прием к семейному врачу, оптимизировать данные о состоянии своего здоровья и сохранять эту информацию в виде электронной карты. Это позволяет убрать непонятные бумажные носители, которые легко могли потеряться и сэкономить время, ведь все действия можно посмотреть в личном кабинете.
Авторизация для записи к семейному врачу максимально упрощена. Система запрашивает подтверждение по номеру мобильного телефона и будет напоминать пациентам о запланированном визите. Во время приема врач вносит данные о пациенте, при необходимости направляет электронное направление на лабораторное исследование, там же в системе есть возможность сформировать рецепт. Информация автоматически появляется в лаборатории, или у пациента в смартфоне. Результаты также поступают врачу и пациенту в электронной форме. Посмотреть их можно в личном кабинете.
Меморандум подписали заместитель городского головы Анатолий Петров, начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай, представитель компании-разработчика программного обеспечения — директор ООО «Астум» Алексей Литвиненко и руководители медицинских учреждений города.
Ирина Шамрай напомнила присутствующим, что электронное медицинское пространство Николаев начал вводить еще в 2019 году. По поручению городского головы Александра Сенкевича велась работа по переходу городских учреждений здравоохранения в единую систему.
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