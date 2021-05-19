18 мая в городском совете состоялась презентация публичного портала здравоохранения города и подписания Меморандума о сотрудничестве по его реализации. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Речь идет о введении в Николаеве единой централизованной электронной системы, которая позволит автоматизировать работу городских медицинских учреждений и улучшить сервис для пациентов.

Программный продукт позволит руководителям в удобном для себя формате с компьютера или смартфона оперативно управлять данными по учету персонала и услуг, например, просмотреть актуальную информацию о загруженности врачей, финансовую аналитику, наличие лекарственных средств и др.

Портал создан по современным стандартам. Функционал простой в использовании и разработан отдельно для врачей, руководителей медучреждений, управления здравоохранения и пациентов. Он полностью готов к обмену данными между всеми уровнями и интеграции с другими национальными системами и реестрами.

Какая польза для пациента?

С помощью портала можно записаться на прием к семейному врачу, оптимизировать данные о состоянии своего здоровья и сохранять эту информацию в виде электронной карты. Это позволяет убрать непонятные бумажные носители, которые легко могли потеряться и сэкономить время, ведь все действия можно посмотреть в личном кабинете.

Авторизация для записи к семейному врачу максимально упрощена. Система запрашивает подтверждение по номеру мобильного телефона и будет напоминать пациентам о запланированном визите. Во время приема врач вносит данные о пациенте, при необходимости направляет электронное направление на лабораторное исследование, там же в системе есть возможность сформировать рецепт. Информация автоматически появляется в лаборатории, или у пациента в смартфоне. Результаты также поступают врачу и пациенту в электронной форме. Посмотреть их можно в личном кабинете.

Меморандум подписали заместитель городского головы Анатолий Петров, начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай, представитель компании-разработчика программного обеспечения — директор ООО «Астум» Алексей Литвиненко и руководители медицинских учреждений города.

Говорить о развитии современной медицины без цифровых технологий уже невозможно. Особенно, в сложное время пандемии. Для оперативного реагирования на потребности медицинских учреждений возникла необходимость объединить все их данные, отойти от смс или вайбер-сообщений, и создать удобную, понятную в использовании единую автоматизированную систему. У каждого руководителя медицинского учреждения будет свой доступ. С компьютера или приложения в смартфоне он может пересмотреть актуальную информацию, например, сколько средств заведение получило от НСЗУ, сколько освоено средств от горсовета, сколько в наличии остатков средств индивидуальной защиты, загруженность больницы и тому подобное. Всю эту информацию визуализировали в понятных графиках и таблицах. — отметил Алексей Литвиненко.

Ирина Шамрай напомнила присутствующим, что электронное медицинское пространство Николаев начал вводить еще в 2019 году. По поручению городского головы Александра Сенкевича велась работа по переходу городских учреждений здравоохранения в единую систему.

Это необходимость сегодня. НСЗУ финансирует исключительно те случаи, которые зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Каждое медицинское учреждение должно быть подключено к единому порталу, и вносить свои данные. Только так оно сможет получить средства от государства. Вскоре в Украине начнется также введение электронных больничных и электронного рецепта по программе обеспечения инсулином. Поэтому работы впереди много, она продолжается и является системной. Подписанием Меморандума мы сегодня подтверждаем наши намерения работать в едином электронном пространстве. — резюмировала Ирина Шамрай.