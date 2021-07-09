Киберполицейские разоблачили супругов-николаевцев, которые через Интернет продавали несуществующие товары. Об этом сообщили в ГУНП.

По классической схеме создавали объявления о продаже, указывали цену и обещали выслать товар клиентам только после предоплаты. Как только что деньги поступали на указанный счет, псевдо-продавцы переставали выходить на связь. Таким образом мошенники обманули около 50 граждан более чем 85 тысяч гривен.

7 июля киберполицейские совместно со следователями Николаевского райуправления полиции дома у супругов и их родителей провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли компьютеры, банковские и сим-карты. Как впоследствии еще выяснилось, мошенники в целях конспирации использовали карточки, оформленные на подставных лиц, постоянно меняли номера телефонов, в сети вели себя максимально анонимно.

Указанные лица, супруги 23-х и 32 лет, уже попадали в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Сейчас по этим фактам продолжается расследование, впрочем аферистам это не помешало продолжить обманывать людей. Если их вина будет доказана, им грозит до 8 лет заключения.