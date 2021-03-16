Сегодня, 16 марта, примерно в 9:10 в Николаеве на Херсонском шоссе, в районе 2-го железнодорожного переезда, водитель Renault Laguna не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся в кювет. Об этом сообщили в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную аварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12. тел.063-426-23-32 или 102.