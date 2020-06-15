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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков

В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков

В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков
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Правоохранители разоблачили четырех николаевцев в возрасте от 17-ти до 25-ти лет, а также несовершеннолетнюю девушку, которые занимались сбытом наркотиков и психотропов на территории города.

На Николаевщине полицейские «застукали на горячем» двух мужчин, изготавливавших амфетамин

Молодые люди еще в 2019 году наладили схему сбыта наркотиков через соцсети. Оплату за товар принимали через электронные платежные системы. По предварительным подсчетам, злоумышленники получали около 100 000 гривен в месяц.

  • В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков
  • В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков
  • В Николаеве взяли под стражу четверых наркозакладчиков

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли наркотики и психотропные вещества — амфетамин, метамфетамин, мефедрон, альфа ПВП, экстази, каннабис, наличные средства и банковские карточки, мобильные телефоны, компьютерную технику, принадлежности для фасовки, рекламные брелки, черновые записи.

Более полкилограмма каннабиса изъяли полицейские у двух жителей Новобугского района

Закладчикам грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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