За прошедшие сутки в г. Николаеве заболели 274 человека (по области — 490).

Из всех заболевших за период пандемии:

— выздоровели всего по г. Николаеву — 13465, по области — 16322.

— умерли всего по г. Николаеву — 339, по области умерло — 580.

На 10:00 14.01.2021 в больницах находятся 363 больных и 242 человека с подозрением:

— в КНП НГС «Городская больница №1» (250 коек) — 125 больных COVID-19 и 30 человек с подозрением;

-в КНП НГС «Городская больница №3» (200 коек) — 107 больных COVID-19 и 58 человек с подозрением;

-в КНП НГС «Городская больница №5» (305 коек) — 122 больных COVID-19 и 148 человек с подозрением;

-в КНП НГС «Детская больница №2» (50 коек) — 2 больных и 5 с подозрением;

-в КНП НГС «Родильный дом №1» (60 коек) — 7 больных COVID-19 и 1 с подозрением.