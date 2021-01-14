Сегодня Четверг, 14 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Более 5 миллиардов гривен НДФЛ уплатили налогоплательщики Николаевщины в местные бюджеты в 2020 году

Более 5 миллиардов гривен НДФЛ уплатили налогоплательщики Николаевщины в местные бюджеты в 2020 году

В Николаеве поймали заключенных, сбежавших из казанковской колонии

В Николаеве поймали заключенных, сбежавших из казанковской колонии

«Рост благосостояния жителей Николаевщины зависит от уровня наполнения местных бюджетов» — глава николаевской ГНС Прокофьев

«Рост благосостояния жителей Николаевщины зависит от уровня наполнения местных бюджетов» — глава николаевской ГНС Прокофьев

Почетном горожанину Вадиму Сердцеву, который посадил в Николаеве тысячи деревьев, исполняется 91 год

Почетном горожанину Вадиму Сердцеву, который посадил в Николаеве тысячи деревьев, исполняется 91 год

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаеве за сутки выявлено 274 больных коронавирусом

В Николаеве за сутки выявлено 274 больных коронавирусом

В Николаеве за сутки выявлено 274 больных коронавирусом
0

За прошедшие сутки в г. Николаеве заболели 274 человека (по области — 490).

Из всех заболевших за период пандемии:

— выздоровели всего по г. Николаеву — 13465, по области — 16322.

— умерли всего по г. Николаеву — 339, по области умерло — 580.

На 10:00 14.01.2021 в больницах находятся 363 больных и 242 человека с подозрением:

— в КНП НГС «Городская больница №1» (250 коек) — 125 больных COVID-19 и 30 человек с подозрением;

-в КНП НГС «Городская больница №3» (200 коек) — 107 больных COVID-19 и 58 человек с подозрением;

-в КНП НГС «Городская больница №5» (305 коек) — 122 больных COVID-19 и 148 человек с подозрением;

-в КНП НГС «Детская больница №2» (50 коек) — 2 больных и 5 с подозрением;

-в КНП НГС «Родильный дом №1» (60 коек) — 7 больных COVID-19 и 1 с подозрением.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Спасатели из снежной "ловушки" достали 8 автомобилей, оказали помощь 13 людям
Next post Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Татьяна Корбун

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля