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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США
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Следователи следственного управления совместно с оперативными сотрудниками управления стратегических расследований ДВР за силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области пресекли преступную деятельность четырех человек в возрасте от 33-х до 45-ми лет, которые требовали у гражданина несуществующий долг за поставку сельхозпродукции.

vym2 1024x1024 - В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

15 декабря на одной из автозаправочных станций областного центра фигуранты были задержаны полицейскими во время передачи им части денежных средств в сумме 130 тысяч гривен.

vym9 1024x469 - В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

Установлено, что все члены преступной группировки являются жителями Николаева, к тому же злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета и довольно известные в криминальных кругах.

vym6 1024x1024 - В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в автомобиле полицейские изъяли денежные средства, несколько автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны, а также психотропные вещества.

vym10 1024x576 - В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

Следователи задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК. Сейчас по процессуальной поддержки прокуратуры задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины «Вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений …».

vym8 1024x545 - В Николаеве задержали четырех рэкетиров, вымогавших у предпринимателя 27 тысяч долларов США

Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до семи лет заключения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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