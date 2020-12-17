Следователи следственного управления совместно с оперативными сотрудниками управления стратегических расследований ДВР за силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области пресекли преступную деятельность четырех человек в возрасте от 33-х до 45-ми лет, которые требовали у гражданина несуществующий долг за поставку сельхозпродукции.

15 декабря на одной из автозаправочных станций областного центра фигуранты были задержаны полицейскими во время передачи им части денежных средств в сумме 130 тысяч гривен.

Установлено, что все члены преступной группировки являются жителями Николаева, к тому же злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета и довольно известные в криминальных кругах.

Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в автомобиле полицейские изъяли денежные средства, несколько автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны, а также психотропные вещества.

Следователи задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК. Сейчас по процессуальной поддержки прокуратуры задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины «Вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений …».

Уже подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до семи лет заключения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.