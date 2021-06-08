Николаевские патрульные задержали предполагаемого «закладчика». 7 июня примерно в 11 часов, на служебный планшет патрульным поступил вызов о подозрительном мужчине, который, вероятно, ищет или раскладывает наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Подозрительного мужчину заметили возле одного из домов в переулке Юбилейном. Во время отработки правоохранители обнаружили гражданина по ориентировке.

Во время общения с патрульными, мужчина заметно нервничал. При поверхностной проверке, в наплечной сумке гражданина, инспекторы обнаружили 21 пакет с, вероятно, наркотическими веществами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее выяснять все обстоятельства происшествия будут следователи.