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В Николаеве задержали еще одного «закладчика»

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Николаевские патрульные задержали предполагаемого «закладчика». 7 июня примерно в 11 часов, на служебный планшет патрульным поступил вызов о подозрительном мужчине, который, вероятно, ищет или раскладывает наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Подозрительного мужчину заметили возле одного из домов в переулке Юбилейном. Во время отработки правоохранители обнаружили гражданина по ориентировке.

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Во время общения с патрульными, мужчина заметно нервничал. При поверхностной проверке, в наплечной сумке гражданина, инспекторы обнаружили 21 пакет с, вероятно, наркотическими веществами.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее выяснять все обстоятельства происшествия будут следователи.

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Алина Сидорова

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