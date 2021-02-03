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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве задержали главного бухгалтера и кассира полиции за “откаты” из премий

В Николаеве задержали главного бухгалтера и кассира полиции за «откаты» из премий

В Николаеве задержали главного бухгалтера и кассира полиции за «откаты» из премий
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Сотрудники теруправления ГБР в городе Николаеве задержали начальницу управления — главного бухгалтера и кассира управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что чиновница организовала преступную схему, по которой определенным работникам полиции предназначались завышенные премии без законных на то оснований. После чего работники должны были отдать оговоренную часть из начисленной премии привлеченному к преступной схеме кассиру.

Так, 5 января 2021 следователями ГБР задокументированы факты передачи неправомерной выгоды в сумме 38000 гривен кассиру, который в тот же день передал их начальнице, которая вернула ему 10 000 гривен.

Кроме того, 2 февраля 2021 следователями задокументирован факт передачи кассиру 39000 гривен, которые в тот же день он передал чиновнице.

После чего указанные лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время личного обыска начальницы неправомерную выгоду было обнаружено в ее собственных вещах.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом или группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Николаевская областная прокуратура, а оперативное сопровождение — Николаевское Управление ДВБ Нацполиции.

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Людмила Александрова

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