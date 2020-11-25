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В Николаеве задержали группу сутенеров

В Николаеве задержали группу сутенеров
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В Николаеве полиция задержала группу сутенеров, которые организовали целую сеть по оказанию платных сексуальных услуг. На фигурантов работали семь проституток, приносили в 10 тысяч гривен прибыли в день, с которого сами получали 50 процентов.

Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями.

Среди задержанных были две женщины и мужчина 26-ти, 34-х и 49-ти лет. Известно, что мать с дочерью и ее сожителем организовали семейный бизнес. О предоставлении платного сексуального сервиса злоумышленники размещали объявления в сети интернет с фотографиями, именами проституток и стоимостью их услуг, а это примерно 1300 гривен за один час. Для обеспечения функционирования своего бизнеса специально арендовали квартиры. Также проститутки могли работать по адресам, которые указывали клиенты: квартиры, гостиницы, сауны. Из полученных средств сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальные отдавали проституткам.

2020 11 25 sutenerstvo11 768x1024 - В Николаеве задержали группу сутенеров

Обязанности между собой разделили следующим образом: функцию организатора выполняла младшая женщина. Она осуществляла контроль за проститутками, обеспечивала их жильем и местом, где предоставлялись интимные услуги, а также занималась распределением денежных средств и непосредственно вербовкой девушек. Мужчина был водителем и охранником проституток в местах предоставления платных сексуальных услуг. 49-летняя местная жительница осуществляла функцию администратора и принимала заказы от клиентов.

2020 11 25 sutenerstvo5 1024x703 - В Николаеве задержали группу сутенеров

В ходе обысков полицейские изъяли 10 мобильных телефонов, компьютерную технику, день, банковские и сим-карты, черновые записи, документы, флэш-накопители и предметы интимного характера.

2020 11 25 sutenerstvo1 1024x576 - В Николаеве задержали группу сутенеров

Все трое фигурантов правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК Украины «сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, совершенные по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Алина Сидорова

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