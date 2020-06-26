Из-за того, что у задержанного 38-летнего мужчины были кредитные долги, он умышленно хотел попасть за решетку. В Николаев киевлянин приехал работать охранником.

Сначала у подъезда арендованной в Заводском районе квартиры он со своим 26-летним напарником пили алкоголь. В ходе общения между ними возник конфликт, 38-летний киевлянин достал травматический пистолет и выстрелил приятелю в ногу.

В Николаеве «смотрящий» попал в ловушку полицейских

За медицинской помощью пострадавший не обращался, ранения оказалось непроникающим, но сообщил о стрельбе в полицию. Патрульные доставили обоих в Заводской отдел полиции. Пострадавший отказался писать заявление на коллегу, отметив, что претензий к нему он не имеет, поэтому на утро мужчин отпустили. Зарегистрированный пистолет травматического действия правоохранители изъяли для дальнейшего направления на экспертизу.

Когда стрелка отпустили, он снова позвонил на 102 и сообщил о заминировании супермаркета, расположенного неподалеку. На реагирование службам экстренного вызова злоумышленник дал полчаса. Патрульные полицейские застали нетрезвого жителя столицы у «заминированного» объекта. Мужчину снова доставили в Заводской отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК.

За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности ему грозит до 6 лет заключения.