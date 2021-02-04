45000 гривен, 6000 долларов, 3000 евро и ювелирные украшения отобрал аферист у двух жителей Центрального района Николаева под предлогом помощи родственникам, которые якобы попали в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

2 февраля утром 92-летней жительницы Николаева на стационарный телефон поступил звонок якобы от дочери, которая, плача, рассказала, что попала в автоаварию. Затем трубку взял мужчина, представившийся врачом и сообщил, что дочь заявительницы находится в крайне тяжелом состоянии и, чтобы она не осталась инвалидом, требуется срочное оперативное вмешательство и дорогостоящее лечение. Псевдоврач отметил, что деньги нужны как можно быстрее, и его представитель может приехать за ними прямо сейчас.

Впоследствии к женщине пришел мошенник, которому за «спасение» дочери она передала 30000 гривен, 6000 долларов и 3000 евро.

Аналогичную историю о своей жене услышал и 82-летний мужчина. Когда псевдоврач пришел в его квартиру, заявитель не успел приготовить ему деньги, и когда мужчина говорил по телефону с женой, злоумышленник сам отыскал в помещении 15000 гривен и ювелирные изделия, которые похитил и ушел.

Закончив телефонный разговор, заявитель понял, что имел дело с мошенниками, поэтому сразу сообщил о происшествии по спецлинии 102.

В результате проведенных оперативно-розыскных действий полицейской задержали 36-летнего афериста на такси, на котором он приезжал в дома пострадавших.

Оперативники доставили злоумышленника в отделение полиции № 1, где он был задержан следователем в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время личного обыска у преступника полицейские изъяли 40 000 гривен, 6755 долларов и 2815 евро. Ювелирные изделия 36-летний аферист уже успел заложить в ломбард.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество» и ч. 3 ст. 185 УК Украины «Кража» и проводится расследование. Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до восьми лет.

Сейчас полицейские проверяют причастность указанного лица к совершению аналогичных преступлений на территории Николаева. Также правоохранители устанавливают возможных сообщников мошенника.