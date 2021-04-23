22 апреля возле дома на территории одного из садово-виноградных обществ в Николаевском районе нашли тело мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Об этом сообщили в ГУНП.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали причастного к совершению преступления, 45-летнего местного жителя, когда он попытался покинуть место преступления.

На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители выяснили, что убийство произошло дома у 36-летней знакомой мужчин, куда они накануне пришли и вместе употребляли спиртное. Когда женщина ненадолго вышла из помещения, между пострадавшим и задержанным возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил оппонента ножом.

Орудие преступления — нож, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», и будет избираться мера пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до 15 лет заключения.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.