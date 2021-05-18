Сегодня Вторник, 18 мая, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

zemlja na fb 600x400 - В местные бюджеты Николаевщины мобилизовано 229,7 млн гривен земельного налога и арендной платы за землю

В местные бюджеты Николаевщины мобилизовано 229,7 млн гривен земельного налога и арендной платы за землю

news 20210518 090936 1621318176 600x400 - В Николаеве задержали крупную партию контрабанды

В Николаеве задержали крупную партию контрабанды

z15 600x400 - В Николаеве задержали очередную группу «наркозакладчиков»

В Николаеве задержали очередную группу «наркозакладчиков»

1868561 n 600x400 - Николаевская пловчиха Анна Гонтарь завоевала

Николаевская пловчиха Анна Гонтарь завоевала «серебро» на чемпионате Европы

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве задержали очередную группу «наркозакладчиков»

В Николаеве задержали очередную группу «наркозакладчиков»

z15 - В Николаеве задержали очередную группу «наркозакладчиков»
0

15 мая сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ГБН НПУ и следователи-детективы Следственного управления, оперативники УКР при силовой поддержке спецназовцев и задержали участников преступной группировки 24-х, 25-ти и 26-ти лет, которые распространяли наркотические вещества и сильнодействующие лекарственные средства через кроссплатформенный мессенджер путем размещения «закладок» на территории Николаева и Херсона. Об этом сообщили в ГУНП.

У одного из участников группировки при себе было более 30 «закладок» с наркотиками. Конспирируя свою преступную деятельность, фигуранты использовали платежную систему электронных кошельков, счета которых пополняли клиенты, в дальнейшем денежные средства выводились на банковские карточки.

По словам начальника Управления по борьбе с наркопреступностью в Николаевской области ГБН НПУ Валерия Урунова, одновременно обыски проводились по местам проживания злоумышленников в трех регионах, Николаеве, Херсоне и Киеве, в ходе которых полицейские изъяли почти 2,5 кг наркотического средства, в т. ч. 49 «закладок», метадон и 500 мл опия ацетилированного на общую сумму более 3,5 млн гривен, а также банковские карты, черновые записи, скретч-карты, стартовые пакеты различных мобильных операторов, денежные средства, мобильные телефоны и ноутбуки. Изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Трем фигурантам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 3 ст. 321 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств». Также устанавливаются другие участники группировки и собираются доказательства их причастности к сбыту наркотических средств. Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаевская пловчиха Анна Гонтарь завоевала "серебро" на чемпионате Европы
Next post В Николаеве задержали крупную партию контрабанды

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

peticija 600x400 - Портал «Дія» запускает электронные петиции

Портал «Дія» запускает электронные петиции

dija 600x400 - Украинцев просят не использовать «Дію» для фото животных, детей и селфи

Украинцев просят не использовать «Дію» для фото животных, детей и селфи

1792402671845 n 600x400 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи